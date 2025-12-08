Человек упал на пути: поезда едут с увеличенными интервалами на БКЛ в Мосметро
Интервалы движения поездов увеличены на БКЛ в метро Москвы
На Большой кольцевой линии столичного метрополитена временно увеличены интервалы движения поездов, сообщает пресс-служба городского Дептранса.
Речь идет о составах, которые курсируют против часовой стрелки.
Это произошло из-за человека на пути. Подробностей инцидента нет.
Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал фото с БКЛ. На одной из платформ линии собралась толпа в ожидании поезда.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.