Человек упал на пути: поезда едут с увеличенными интервалами на БКЛ в Мосметро

сегодня в 08:14

Интервалы движения поездов увеличены на БКЛ в метро Москвы

Речь идет о составах, которые курсируют против часовой стрелки.

Это произошло из-за человека на пути. Подробностей инцидента нет.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал фото с БКЛ. На одной из платформ линии собралась толпа в ожидании поезда.

