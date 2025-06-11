«112»: человек с гранатой пытался проникнуть на автовокзал в Москве

В Москве на Центральном автовокзале задержали мужчину, у которого нашли гранату. Боеприпас обнаружили во время досмотра, утверждает «112» .

Сейчас правоохранители выясняют, представляет ли граната опасность. Прочие обстоятельства выясняются.

Ранее в Москве произошла стрельба, в которой пострадал ребенок. По данным СМИ, на мальчика и его друга напали их старшие знакомые, которые стреляли по ребятам из пистолета. В результате ЧП пострадавший школьник получил ранения в шею, ногу и руку. Его друга не ранило.

На днях московские силовики задержали членов ОПГ, которые собирали оружие для нелегальной продажи. Злоумышленники соорудили цех прямо в торговом центре «Горбушкин двор».