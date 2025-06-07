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В столичном ТЦ «Горбушкин двор» собирали оружие для нелегальной продажи

Члены ОПГ создали в помещениях московского торгового центра «Горбушкин двор» цех, в котором они переделывали и собирали огнестрельное оружие для продажи, сообщает ТАСС .

Злоумышленников задержали. Им предъявили обвинение по преступлению, связанному с незаконным приобретением, передачей, хранением, сбытом, переделкой огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов.

Были задержаны члены организованной преступной группы Дегтярь Г. Б., Беляков С. В., Белоножкин К. Н., Кашковский Ю. А.

Силовики начали расследовать деятельность данной ОПГ в июне 2023 года. Их дело передали в Дорогомиловский суд столицы.

В ходе расследования также задержали еще несколько человек, в отношении которых дело выделено в отдельное производство.