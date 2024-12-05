Чеченцы отобрали паспорт у участника СВО в Петербурге — «Русская община»
«Русская община»: выходцы из Чечни отняли паспорт у бойца СВО в Петербурге
Фото - © Юрий Морозов / Фотобанк Лори
В Санкт-Петербурге уроженцы Чеченской Республики забрали паспорт у участника спецоперации на Украине. Они требовали деньги за возврат документа, сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Русская община ZOV».
Участник спецоперации на Украине, у которого забрали паспорт, прибыл в Петербург для госпитализации. Утверждается, что забравшие документ кавказцы работают охранниками.
Во время конфликта выходцы из Чечни акцентировали внимание на своем происхождении. Другой мужчина осудил их действия и напомнил чеченцам, что «они находятся на одной земле и являются русскими», говорится в статье.
Ранее водитель маршрутки отказался везти пенсионерок в Красногорске и угрожал им чеченцами.