«Русская община»: выходцы из Чечни отняли паспорт у бойца СВО в Петербурге

В Санкт-Петербурге уроженцы Чеченской Республики забрали паспорт у участника спецоперации на Украине. Они требовали деньги за возврат документа, сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Русская община ZOV».

Участник спецоперации на Украине, у которого забрали паспорт, прибыл в Петербург для госпитализации. Утверждается, что забравшие документ кавказцы работают охранниками.

Во время конфликта выходцы из Чечни акцентировали внимание на своем происхождении. Другой мужчина осудил их действия и напомнил чеченцам, что «они находятся на одной земле и являются русскими», говорится в статье.

Ранее водитель маршрутки отказался везти пенсионерок в Красногорске и угрожал им чеченцами.