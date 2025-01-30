CBS: водолазы нашли черные ящики разбившегося в Вашингтоне самолета

По данным CBS, группе водолазов удалось отыскать в реке Потомак бортовые самописцы с пассажирского самолета Bombardier, рухнувшего в результате столкновения с военным вертолетом, сообщает РБК .

Водолазы нашли, предположительно, бортовые самописцы с пассажирского самолета, столкнувшегося в военным вертолетом в Вашингтоне.

Пока неизвестно, какой именно черный ящик был найден: тот, что отвечает за информацию о характеристиках борта, или речевой самописец переговоров экипажа.

Ранее в Сети появились переговоры диспетчера с экипажем военного вертолета UH-60 Black Hawk. На записи слышно, что диспетчер за 30 секунд до столкновения спрашивал у военных, видят ли они Bombardier, но вместо ответа раздались лишь «вздохи экипажа».

При посадке в Национальном аэропорту Рейгана самолет Bombardier CRJ700 рейса 5342 American Airlines оказался на одной высоте с вертолетом ВВС США и столкнулся с ним. После столкновения пассажирский борт перевернулся в воздухе на 90 градусов и рухнул в воду.

В результате корпус самолета развалился на несколько частей, они сейчас находятся на глубине от 1,5 до 2,5 м. Из воды подняли тела 19 погибших. Всего на борту было 64 человека, выживших нет. Погибли трое военнослужащих, находившихся в вертолете.