Буду резать как свинью: 15-летний ученик угрожал убить детей и взорвать школу

15-летний школьник в Краснодаре угрожал убить 11 детей, которые его раздражают, а затем он намеревался взорвать школу. Аудиозапись с его признаниями попала к бдительному педагогу, сообщает Baza .

Сотруднице школы № 2 станицы Выселки в Краснодарском крае на смартфон пришла странная аудиозапись. Неизвестный на темном фоне угрожал убить детей и взорвать учебное учреждение.

Он заявил, что планирует расстрелять 11 человек, которые «напрягают», а остальных вывести из школы, затем взорвать здание. Особенно ненавистных ему подростков неизвестный угрожал «резать как свиней» и «рубить им пальцы».

Учитель быстро сориентировалась и обратилась в правоохранительные органы. В полиции оперативно вычислили школьника. Им оказался 15-летнйи ученик 9 класса. Подростка задержали, с ним работают следователи.

Ранее в Сети появилось видео, как группа школьников жестоко избивает своего сверстника в поселке Черемухово в Североуральском городском округе. Кадры были опубликованы одной из местных жительниц.