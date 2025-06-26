Бросивший малыша о пол в аэропорту Шереметьево призвал к расстрелу причастных

Гражданин Белоруссии Владимир Витиков, который бросил маленького ребенка о пол в аэропорту Шереметьево, призвал расстрелять «всех, кто к этому причастен». При этом он не отнес себя к категории «причастных» и попросил отправить его «работать в темницу», сообщает SHOT .

На суде обвиняемый пожелал здоровья покалеченному мальчику, но выступил со странной речью о «причастных». Журналисты запечатлели его слова на видео.

«Всех, кто к этому причастен, — расстрел!» — сказал Витиков.

«Кого?» — спросил один из журналистов.

«Не могу сказать», — затруднился обвиняемый.

«Вас тоже под расстрел?» — поинтересовался журналист.

«Нет, меня — в темницу работать», — ответил мужчина.

По данным СМИ, ранее фигурант состоял на учете у психиатра.

Витикова отправили в СИЗО до 24 августа. Ему вменяют покушение на убийство ребенка — фигуранту грозит до 15 лет заключения.

По версии следствия, 24 июня Витиков прилетел в Москву из Каира и напал на двухлетнего мальчика по имени Мухаммад. Он поднял малыша на руки и бросил его о пол. По данным медиа, после задержания белоруса в его крови нашли следы каннабиса.

Мухаммад, которого мужчина бросил о пол в столичной авиагавани, прибыл из Ирана. Родители решили эвакуироваться из страны вместе с ребенком из-за обстрелов. У всей семьи, по словам матери малыша Хаджизады Сахар, есть российское гражданство.