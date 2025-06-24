Малыша, которого обкуренный белорус бросил о пол в Шереметьево, спасали из Ирана

Семья двухлетнего мальчика, которого мужчина бросил о пол в аэропорту Шереметьево, прилетела из Ирана — они покинули арабскую республику из-за обстрелов и бежали через Афганистан. По словам матери малыша Хаджизады Сахар, у всей семьи есть российское гражданство, сообщает RT .

Ночью 24 июня неадекватный мужчина напал на ребенка в аэропорту Шереметьево. На появившихся в Сети кадрах видно, как мужчина подходит к мальчику, поднимает его на руки и сильно бросает на пол.

Оказалось, что подозреваемый — 31-летний гражданин Белоруссии, который находился под наркотиками. По данным источника журналистов, перед нападением на малыша мужчина употребил марихуану. Во время беседы с полицией он также странно жестикулировал и не мог внятно говорить.

Двухлетний пострадавший получил переломы позвоночника и свода черепа. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, подозреваемый задержан.