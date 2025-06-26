Неадеквата, бросившего на пол ребенка в Шереметьеве, арестовали на два месяца
Фото - © Мужчина в наручниках/Медиасток.рф
Суд принял решение арестовать мужчину, который бросил о пол двухлетнего ребенка в терминале аэропорта Шереметьево, сообщает РЕН ТВ.
Он пробудет в заключении до 24 августа.
Мужчина признал свою вину.
24 июня в аэропорту Шереметьево гражданин Белоруссии, прибывший из Каира, подошел к чужому двухлетнему ребенку, взял его, а затем швырнул малыша головой о пол. Неадекват находился в состоянии наркотического опьянения. Его задержали, возбуждено уголовное дело.
Малыша оперативно госпитализировали. Он все еще пребывает в медикаментозной коме.