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Неадеквата, бросившего на пол ребенка в Шереметьеве, арестовали на два месяца

Суд принял решение арестовать мужчину, который бросил о пол двухлетнего ребенка в терминале аэропорта Шереметьево, сообщает РЕН ТВ .

Он пробудет в заключении до 24 августа.

Мужчина признал свою вину.

24 июня в аэропорту Шереметьево гражданин Белоруссии, прибывший из Каира, подошел к чужому двухлетнему ребенку, взял его, а затем швырнул малыша головой о пол. Неадекват находился в состоянии наркотического опьянения. Его задержали, возбуждено уголовное дело.

Малыша оперативно госпитализировали. Он все еще пребывает в медикаментозной коме.