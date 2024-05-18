Британские ВМС сообщили о повреждении судна у берегов Йемена при нападении Происшествия сегодня в 12:32 Фото - © Wikipedia.org

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС рассказало, что судно у берегов йеменского порта Ходейда получило небольшие повреждения после нападения, сообщает РИА Новости.

Повреждения подтвердил капитан, по левому борту ударили неизвестным предметом. Инцидент классифицируют как «нападение». Судно и экипаж сейчас в безопасности, корабль следует в дальнейший порт захода. UKMTO рекомендовало судам проходить в данном районе осторожно и рассказывать о любой подозрительной активности.