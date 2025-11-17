Большой столб черного дыма: пожар произошел на столичной Остоженке
Возгорание произошло на Остоженке в Москве
Сильное задымление заметили жители центра столицы в понедельник. По предварительным данным, пожар произошел на Остоженке, сообщает «Осторожно, Москва».
На опубликованных кадрах видно, как в небе клубится густой черный дым. Он распространился на большой площади.
Где именно возникло возгорание, не уточняется. Обстоятельства пожара выясняются.
Ранее в подмосковных Мытищах произошел пожар внутри складского помещения на улице Красина. Он был локализован на 900 «квадратах».
