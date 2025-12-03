Более 480 мертвых тюленей нашли на побережье Каспийского моря в Дагестане

На побережье Каспийского моря в Махачкале, Карабудахкентском, Каякентском и Дербентском районах Дагестана обнаружили 484 туши тюленей, сообщает «Осторожно, новости» .

Как отметили в Минприроды республики, причина гибели тюленей неизвестна.

Ранее там рассказали, что гибель каспийского тюленя при миграции — печальный, но ежегодный природный феномен. Такое происходит на всем Каспии, в том числе и на побережье Дагестана, Калмыкии и Казахстана.

По словам ученых, основной причиной гибели животных является удушье при прохождении через зоны выбросов природного газа, которые идут со дна моря. Минприроды направило обращение в различные инстанции. Специалисты будут продолжать обследование прибрежных зон.

В начале ноября работники департамента экологии Мангистауской области Казахстана нашли трупы 112 тюленей на побережье Каспийского моря в стране.

