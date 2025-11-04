Трупы 112 тюленей нашли на побережье Каспийского моря в Казахстане

Работники департамента экологии Мангистауской области Казахстана нашли трупы 112 тюленей на побережье Каспийского моря в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Сотрудники департамента экологии проверяли берег Тупкараганского района от населенного пункта Асан до мыса Баутино. Там и нашли трупы 112 каспийских тюленей.

Специалисты департамента экологии собрали морскую воду. Они проведут анализ, чтобы выяснить причины гибели.

В 2024 году тюлени уже массово умирали на Каспии. В июне 2025 года в Минсельхозе Казахстана рассказали, что в 2024-м это происходило из-за высокопатогенного вируса группы птиц, нейровирусной инфекции на фоне иммунодефицита и асфиксии из-за выброса со дна моря природного газа.

В 2022-2023 годах тюлени умирали из-за чумы плотоядных, а также острой пневмонии.

