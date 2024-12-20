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Блогерша из Ростова кормит годовалую дочь только фруктами и не дает пить воду

Жительница Ростова-на-Дону целый год кормит свою годовалую дочь только фруктами и не дает пить воду. При этом блогерша сама придерживается фруктовой диеты и делится видео о своей жизни в подписчиками в соцсетях, сообщает Life .

Семья Ирины увлеклась фрукторианством около года назад. Сначала мать планировала подсадить на «правильное» питание 10-летнего сына, однако мальчик продержался дить неделю. Затем Ирина принялась «очищать организм» своей годовалой дочери.

Ростовчанка убеждена, что такой рацион питания благоприятен для ребенка и считает их питание сбалансированным.

В связи с полученной информацией прокуратура инициирует проверку. Специалисты проведут проверку семьи.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре родители-изверги лишили еды двухлетнюю дочь и смотрели, как она умирает от истощения.