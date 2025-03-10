Бились о стены: полсотни голубей замуровали на чердаке под Екатеринбургом

В поселке Рудничный Свердловской области порядка 50 голубей оказались замурованы на чердаке. Они сидели там 10 дней без воды и еды и бились о стены, сообщает « Подъем ».

О замурованных птицах сообщили жильцы дома, которые узнали о них слишком поздно. Все началось с того, что они попросили председательницу ТСН Юлию Павлову прибрать чердак.

После этого над домом стали замечать стаи голубей, которые почему-то сидели на крыше, а не залетали внутрь. А жильцы квартир на верхних этажах начали жаловаться на «плач птенцов».

По словам жительницы дома Ольги, рабочие зарешетили все проемы и тем самым замуровали пернатых. Женщина рассказала, что окна на чердаке были закрыты сетками. Также там установили решетку.

По словам Ольги, на чердаке к тому моменту оставались птицы и их потомство. Как отмечает женщина, после жалоб председатель ТСН заявила, что голубей к моменту работ на чердаке не осталось.

В итоге жильцы решили сами подняться на чердак и проверить. Они обнаружили птиц и их птенцов, а затем убрали решетки. Пернатые 10 дней провели без еды и воды. Все это время они бились о стены: одни пытались выбраться из заточения, другие — залететь к своим детям.

Ольга лично обратилась к Павловой по данному инциденту, но внятного ответа, почему так произошло, не получила. Также женщина утверждает, что открытые решетки снова закрывали. Она обратилась в прокуратуру.

Ранее ветеринары Подмосковья спасли птенца совы неясыти, занесенной в Красную книгу. Пернатый из-за травмы не мог взлететь и передвигался с трудом.