Ветеринары Подмосковья спасли птенца совы неясыти, занесенной в Красную книгу

Ветеринары Дмитровской ветеринарной станции спасли птенца совы неясыти, занесенной в Красную книгу. Маленький пернатый житель попал к специалистам с травмой — он не мог взлететь и передвигался с трудом, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По словам начальника территориального ветеринарного управления № 2 Юрия Грибова, точный диагноз удалось установить лишь после проведения рентгеновского снимка. В ходе обследования, ветеринары выявили перелом малой берцовой кости левой конечности. Для стабилизации состояния птенца врачами была наложена шина. Владельцам неясыти дали рекомендации по наблюдению за общим состоянием птицы, соблюдению покоя и кормлению согласно специальному рациону.

Ветеринары отметили, что серая неясыть является одним из видов птиц, занесенных в красную книгу Москвы. Несмотря на это, она широко распространена в Московской области, особенно в тех районах, где сохранились высоковозрастные широколиственные леса и старинные усадебные парки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.