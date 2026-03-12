Безумная теория: атакующие соседей «иранские» дроны частично сделаны на Украине

сегодня в 09:14

Бьющие по Ближнему Востоку дроны могут быть частично созданы на Украине

Есть конспирологическая гипотеза о том, что бьющие по объектам в государствах Персидского залива «иранские» беспилотники минимум частично имеют украинское происхождение. Якобы их могли создать из восстановленных корпусов сбитых БПЛА «Герань», сообщает « Военная хроника ».

Отчасти такие беспилотники создают в Израиле. Некоторые могут завозиться из Соединенных Штатов через Иорданию.

В рамках теории беспилотники создают максимально похожими на иранские Shahed. Потом их применяют для атак, чтобы подставить Иран и заставить другие государства Ближнего Востока присоединиться к конфликту.

Иран нередко опровергает, что причастен к подобным ударам.

Похожие по конструкции беспилотники Lucas создают и в Соединенных Штатах. Изготавливать более примитивные Shahed для Вашингтона весьма просто.

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля. Тот ударил в ответ, в том числе по американским военным базам на Ближнем Востоке. Боевые действия в регионе продолжаются.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.