сегодня в 15:54

Бетономешалка перевернулась на эстакаде на юго-востоке Москвы

На эстакаде около ТПУ «Нижегородская» в столице перевернулась бетономешалка, сообщает «Осторожно, Москва».

Как рассказали очевидцы, из-за ДТП образовалась пробка.

На кадрах снятого видео показано, что миксер от бетономешалки рухнул с эстакады на дорогу, а часть машины свисает с моста. Сведений о пострадавших в аварии нет. Обстоятельства произошедшего уточняются.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», сейчас движение транспорта в районе ДТП свободное.