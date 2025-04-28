Береги голову: рыжий кот случайно застрял в заборе под Краснодаром

Жителей Краснодарского края напугал рыжий кот, застрявший головой в заборе
Происшествия
Telegram-канал Baza

Фото - © Telegram-канал Baza

Застрявший головой в заборе рыжий кот сначала напугал, а затем разжалобил жителей Краснодарского края. Прибывшие сотрудники МЧС освободили животное, сообщает Baza.

Инцидент произошел в населенном пункте Мысхако. Очевидцы сначала испугались, а затем вызвали специалистов для спасения животного.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники МЧС с помощью инструмента аккуратно расширяют отверстие в заборе. В это время кот жалобно мяукает.

Операция по спасению рыжего кота прошла успешно. Он высунул голову из забора и убежал в неизвестном направлении.