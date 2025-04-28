Береги голову: рыжий кот случайно застрял в заборе под Краснодаром

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Застрявший головой в заборе рыжий кот сначала напугал, а затем разжалобил жителей Краснодарского края. Прибывшие сотрудники МЧС освободили животное, сообщает Baza .

Инцидент произошел в населенном пункте Мысхако. Очевидцы сначала испугались, а затем вызвали специалистов для спасения животного.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники МЧС с помощью инструмента аккуратно расширяют отверстие в заборе. В это время кот жалобно мяукает.

Операция по спасению рыжего кота прошла успешно. Он высунул голову из забора и убежал в неизвестном направлении.