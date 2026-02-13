Бегает по этажам и стучит в двери: психбольная терроризирует соседей в Питере

Жители дома на Пейзажной улице в Петербурге пожаловались на соседку, которая ночью часто бегает по этажам и со всей силы стучит в двери. Женщина ранее лечилась в психиатрической больнице, сообщает Baza .

Как рассказали соседи, женщине выдали квартиру в доме по социальной программе. С тех пор как она переселилась, жители перестали спать спокойно.

По их словам, женщина часто ночью бегает по этажам, орет и стучит в двери. Также она заглядывает в коляски и требует «показать детей». Один из таких дебошей был в декабре. Тогда ее скрутила одна из мам, чей ребенок не мог уснуть из-за криков психбольной соседки.

После этого жильцы вызвали скорую помощь. Медики забрали женщину в больницу. Теперь жильцы боятся, что через несколько месяцев неадекватная соседка вернется и снова начнет их терроризировать. По словам очевидцев, такая «госпитализация» происходила уже несколько раз.

При этом жильцы уверяют, что полиция не видит в поведении соседки поводов для задержания, а ее родственники не хотят решать проблему.

