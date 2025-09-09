сегодня в 16:44

Baza: массовое отравление учеников произошло в подмосковном Технолицее им Долгих

Как минимум 10 учеников подмосковного Технолицея им. В. И. Долгих пожаловались на плохое самочувствие после обеда в столовой образовательного учреждения, сообщает Baza .

По словам родителей пострадавших, дети отравились 8 сентября. Среди тех, кто почувствовал себя плохо, как минимум 10 учеников 4-го класса. Возможно, пострадавших может быть больше.

Малышей осмотрели врачи. Они подозревают у отравившихся ротовирусную инфекцию и даже сальмонеллу.

Родители пожаловались, что после массового отравления занятия в образовательном учреждении продолжились. В администрации сообщили, что здоровые дети должны прийти на уроки.

Обучение в Технолицее им. В. И. Долгих стоит почти 1 млн рублей в год.

