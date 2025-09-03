15 человек отравились на свадьбе в Екатеринбурге

Молодожены и их семьи массово отравились во время свадебной вечеринки в Екатеринбурге. У большинства пострадавших диагностировали норовирусную инфекцию, сообщает Е1.ru .

29 августа супруги отмечали свадьбу в коттедже Olymp Hall на улице Чкалова. При этом через день молодожены и многие гости почувствовали себя плохо. По словам одной из пострадавших, всего на отравление пожаловались 15 человек, в том числе трое детей.

«Еду заказывали в коттедже Olymp Hall, они предоставляют банкет и обслуживание вечера. Госпитализировано в тяжелом состоянии семеро, другие лечатся из дома, вызывали скорую помощь», — сказала гостья свадьбы.

Она добавила, что администрация Olymp Hall вину не признает, однако просила пострадавших не говорить в больнице, где они отмечали свадьбу. Молодоженам вернули лишь часть стоимости банкета. Однако гости мероприятия не стали скрывать и передали врачам информацию, где заказывали еду.

Как отметили в Olymp Hall, молодожены и гости сообщили об отравлении лишь через два дня после мероприятия, поэтому могли подцепить инфекцию в другом месте. Все продукты для мероприятия приобретались в магазинах сети «Магнит» и «Пятерочка». Упаковки с датами могут подтвердить, что продукты не были испорчены.

