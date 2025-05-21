Baza: двух сбежавших в Подмосковье заключенных нашли в 60 км от Химок
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29-летний и 41-летний заключенные найдены и задержаны в 60 км от Химок — в Дмитровском округе, сообщает Baza.
Сегодня днем СМИ писали, что двоим заключенным удалось сбежать из автобуса во время перевозки по территории округа Химки. Затем во ФСИН заявили, что побега не было, мужчин просто забыли забрать с места остановки, когда они ходили в магазин, и уехали без них.
Сейчас оба мужчины находятся в отделении МВД по Дмитровскому округу.
18 заключенных, которые подписали контракт с министерством обороны РФ, везли из Твери в Воронеж на автобусе. Ночью была остановка на заправке в районе Химок. После этого двух пассажиров не досчитались.