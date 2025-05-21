Baza: двух сбежавших в Подмосковье заключенных нашли в 60 км от Химок

29-летний и 41-летний заключенные найдены и задержаны в 60 км от Химок — в Дмитровском округе, сообщает Baza .

Сегодня днем СМИ писали, что двоим заключенным удалось сбежать из автобуса во время перевозки по территории округа Химки. Затем во ФСИН заявили, что побега не было, мужчин просто забыли забрать с места остановки, когда они ходили в магазин, и уехали без них.

Сейчас оба мужчины находятся в отделении МВД по Дмитровскому округу.

18 заключенных, которые подписали контракт с министерством обороны РФ, везли из Твери в Воронеж на автобусе. Ночью была остановка на заправке в районе Химок. После этого двух пассажиров не досчитались.