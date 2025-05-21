Сбежавших из автобуса в Химках зэков везли на СВО: подробности побега

Двоих заключенных, которые сбежали из автобуса в подмосковных Химках, везли в зону СВО. Ранее они подписали контракт с Минобороны России, утверждает Baza .

По данным канала, мужчины сбежали во время конвоирования до пункта отбора на военную службу. Всего в автобусе было 18 заключенных, которых перевозили из Твери в Воронеж. Все они подписали военный контракт и должны были отправиться в зону спецоперации на Украине.

Ночью 21 мая автобус с заключенными остановился на заправке в Химках, утверждает издание. Всех пассажиров вывели из транспорта, но при возвращении в автобус конвоиры не досчитались двоих осужденных.

СМИ пишут, что беглецы — 29-летний Никита Г., которого осудили по статье о наркотиках, и 41-летний Андрей Ш. Последний был осужден сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.