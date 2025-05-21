Двое заключенных сбежали из автобуса в Химках во время перевозки

Двоим заключенным удалось сбежать из автобуса во время перевозки по территории городского округа Химки в Московской области, сообщает Mash .

По словам очевидцев, автобус с заключенными направлялся из Твери в столицу. Во время остановки мужчинам разрешили выйти и покурить, однако в этот момент двое заключенных сбежали.

Беглецами оказались 29-летний Никита Григорьев и 41-летний Андрей Шкарин. Григорьев родился в городе Бологое Тверской области и отбывал тюремный срок за наркотики, мошенничество и грабеж. Шкарин родился в Твери. Мужчина был судим за убийство, мошенничество и грабеж.

Ранее стало известно, что десять заключенных сбежали из тюрьмы в США через дырку в туалете. Среди сбежавших есть обвиняемые в убийстве.