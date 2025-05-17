В США 10 заключенных сбежали из тюрьмы через дырку в туалете

Десять заключенных сбежали из тюрьмы в США через дырку в туалете. Среди сбежавших есть обвиняемые в убийстве, сообщает Baza .

Инцидент произошел в Новом Орлеане. На опубликованных с камер видеонаблюдения кадрах видно, как 10 мужчин среди ночи покидают здание тюрьмы и разбегаются в разные стороны.

Перед побегом заключенные оставили послание на стене камеры. Они написали, что сбежать из тюрьмы было «слишком легко», пририсовав улыбающийся смайлик.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают беглецов. Троих сбежавших уже удалось задержать. Кроме того, полиция проверяет версию, что заключенным мог помочь кто-то из сотрудников тюрьмы.