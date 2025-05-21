ФСИН опровергла информацию о побеге двух заключенных из автобуса в Подмосковье

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию о побеге двух заключенных из автобуса на территории Московской области, сообщает РИА Новости .

«В связи с распространяемой в Сети информацией о побеге осужденных из автобуса в Московской области сообщаем, что побегов из учреждений УИС, а также при конвоировании не было», — заявили в пресс-бюро ФСИН России.

Ранее появилась информация, что прошедшей ночью двоим заключенным якобы удалось сбежать из автобуса во время перевозки по территории городского округа Химки. Автобус направлялся из Твери в Москву.

Позднее выяснилось, что беглецов везли в зону СВО. Мужчины подписали контракт с Минобороны России.