Бастрыкин заинтересовался домом в Москве, где не ходят лифты и появилась плесень

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ЖК «Внуково Парк» в Москве, где, предположительно, не ходят лифты, а в подъездах появилась плесень. Глава ведомства дал поручение доложить о результатах процессуальной проверки, сообщает пресс-служба СК РФ.

В СМИ распространилась информация о том, что в 19-этажном доме на улице Агрохимической в деревне Марушкино Новой Москвы постоянно не работают лифты. Пожилые люди, инвалиды, а также семьи с детьми вынуждены пешком подниматься по лестнице.

Также в подвале дома плавают нечистоты. Из-за этого в жилом комплексе завелась плесень, а облицовка ЖК портится. Жители дома множество раз обращались в управляющую компанию, однако это ни к чему не привело.

Столичные следователи начали процессуальную проверку. О ее результатах руководитель ГСУ СК России по Москве Андрей Стрижов должен будет доложить Бастрыкину. Дело находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин заинтересовался девочкой, пнувшей ребенка ради видео в TikTok.