Бастрыкин заинтересовался девочкой, пнувшей ребенка ради видео в TikTok

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении девочки, пнувшей двухлетнего малыша ради видео в TikTok, сообщает Информационный центр СК РФ .

В Москве в ноябре прошлого года две 13-летние девочки, одна из которых присматривала за двухлетним ребенком подруги отца, решили снять видео для TikTok. Они захотели повторить тренд, когда под музыку толкают человека.

Одна из девочек пнула малыша в спину. После этого подростки продолжили танцевать, снимая все на камеру, а получившееся видео выложили в соцсеть.

По факту противоправных действий в отношении малолетнего было возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе и результатах расследования.

В центральном аппарате ведомства проконтролируют исполнение поручения.