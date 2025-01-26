Жители 19-этажного дома в Москве жалуются на неработающие лифты

Жители 19-этажного дома на улице Агрохимической в деревне Марушкино в Новой Москве жалуются на постоянно неработающие лифты и ужасное состояние подъездов. При этом УК на жалобы не реагирует, сообщает SHOT .

Как рассказали жильцы, в каждом подъезде многоэтажки стоит два лифта, но большую часть времени ни один из них не работает. Из-за этого и пенсионерам, и мамам с грудными детьми, приходиться подниматься на верхние этажи по лестнице.

Владельцы квартир уточнили, что регулярно обращаются с жалобами в УК «Первая», но там только обещают решить данные проблемы, а часть заявлений оставляют вообще без ответа. Не помог в решение ситуации и визит жилинспекции. Так, в 2024 году сразу после проверки лифты починили, но проработали они только один день.

Также жителей очень волнует ужасное состояние подъездов. Они утверждают, что в доме, который был построен в 2017 году, совсем не следят за чистотой, из-за этого он внутри похож на старую советскую многоэтажку.

Жильцы подчеркнул, что еще есть проблемы с доступом в подвал и на технический этаж. Например, в подвале мешает не уходящая вода. На техэтаже нет решеток, поэтому там кто-то поставил стулья и хранит мусор. А некоторое время назад туда прорвались подростки, они повредили проводку, поэтому лифты снова встали почти на неделю.

В УК «Первая» не дали разъяснений по поводу рассказанного жильцами.