Бастрыкин контролирует дело о нападении мужчин на священника в Подмосковье

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ СК России по Московской области генерал-майору юстиции Ярославу Яковлеву доложить о расследовании уголовного дела, связанного с нападением группы мужчин на священника в округе Пушкинский. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

7 сентября сообщалось, что мигрант справил малую нужду на ограду храма великомученицы Ирины в округе Пушкинский. Священник сделал замечание мужчине и людям, которые были рядом с ним, — компания приезжих что-то отмечала. Однако в ответ в священнослужителя бросили камни.

В связи с этим сотрудники ГСУ СК России по Московской области начали расследовать уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Исполнение поручения Бастрыкина контролируют в центральном аппарате ведомства.

Ранее в подмосковной Электростали мигрант угрожал убить пожилую жительницу. Он много раз высказывал угрозы в ее адрес.