Баллон с аммиаком взорвался на заводе под Новосибирском

сегодня в 18:50

На Бердском электромеханическом заводе лопнул баллон с ядовитым веществом

На Бердском электромеханическом заводе в Новосибирской области произошла разгерметизация баллона с аммиаком. Опасное вещество разлилось в тот момент, когда работники предприятия закрывали емкость в отдельном цехе, сообщает АБН24 со ссылкой на паблик «Служба 112 Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

После инцидента лаборанты срочно замерили воздух, однако никаких опасных примесей, угрожающих здоровью, обнаружено не было. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, полиции, пожарной охраны и единой дежурно-диспетчерской службы.

Рабочих удалось экстренно эвакуировать — их число составило более 100 человек.

Пострадавшие в ходе ЧП не выявлены.