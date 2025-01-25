Бабушка и 2 внучки погибли при пожаре в квартире многоэтажки в Волгограде

Пожилая женщина и две 3-летние девочки погибли в результате пожара в квартире многоэтажного дома в Волгограде, сообщает пресс-служба МЧС России.

Трагедия произошла в 9-этажном доме на улице Героев Тулы. Загорелась квартира, расположенная на 2-м этаже здания. Общая площадь возгорания составила 5 кв. м.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения при ликвидации возгорания обнаружили в квартире тела 79-летней женщины и двух 3-летних девочек. Четырехлетнего мальчика удалось спасти, в настоящее время пострадавший находится в больнице.

К тушению пожара были привлечены 22 сотрудника МЧС и 9 единиц спецтехники.

Ранее 13-летний подросток погиб при пожаре в частном доме в селе Нижняя Иволга в Бурятии. Мать и 16-летняя сестра погибшего госпитализированы.