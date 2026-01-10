Автомобиль сбил трех детей, переходивших дорогу неположенном месте в Омске
В 16:45 по местному времени (13:45 по московскому) мужчина 1982 года рождения на ВАЗ-2112 сбил троих детей на улице Богдана Хмельницкого в Омске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
Дети переходили дорогу в неположенном месте.
Пострадали два мальчика 2010 и 2013 годов рождения. Также была сбита девочка 2017-го.
Причины ДТП выясняют. Обстоятельства устанавливают.
