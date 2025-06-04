Темный внедорожник с номерами АМР неожиданно вернулся на Ярославский вокзал — ровно туда, где неизвестные силой затолкали бизнесмена Арега Щепихина в багажник, сообщает «Звезда» .

После оперативного перехвата автомобиля на Киевском шоссе следователи обнаружили его пустым — ни следов борьбы, ни намёков на местонахождение мужчины, всего сутки назад шокировавшего публику исламофобскими роликами.

В МВД формально подтвердили проверку, но машина с госномером, вместо того чтобы скрыться, демонстративно вернулась на место преступления.

Щепихин успел превратиться в главного провокатора рунета после серии оскорбительных выпадов против мусульман — его последнее видео с уничижительными высказываниями в адрес Корана собрало сотни тысяч возмущённых комментариев.