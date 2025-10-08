Авиатехники не признали вину в нештатной посадке самолета в 2023 г в Махачкале

Из-за аварийной посадки самолета в 2023 году, которая не привела ни к каким серьезным проблемам, возбудили уголовное дело в отношении авиатехников аэропорта Шереметьево. Специалисты, обслуживавшие воздушные суда, не признали вину и не согласились даже с тем, что их освободили от уголовного преследования из-за истечения срока давности, сообщает сайт MK.ru .

Инцидент произошел 26 января 2023 года. А320 от компании Airbus успешно прилетел из Москвы в Махачкалу в Республике Дагестан. Однако на обратном пути практически сразу после вылета 130 пассажиров и 7 членов экипажа заметили необычный звук, который был похож на лай собаки. Он шел от центра самолета.

Помимо этого, А320 набирал высоту более медленно, чем всегда. Затем самолет начал наматывать круги над Каспийским морем.

Через некоторое время воздушное судно вернулось в аэропорт Махачкалы. Сесть удалось успешно, однако пассажиры нервничали.

Причина инцидента

Удалось быстро установить, в чем была проблема. Практически сразу после отрыва от земли, когда воздушное судно набрало высоту полтора километра, перестал работать правый двигатель. Это случилось из-за утечки топлива через металло-резиновое уплотнение между корпусом насоса регулятора и датчиком расхода топлива.

Винты, которые крепят прижимную пластину трубопровода, оказались ослаблены. Резиновое кольцо и вовсе было вырвано.

Предполагаемых виновников происшествия нашли. Незадолго до отправления авиационный техник, техник и ведущий инженер в аэропорту Шереметьево меняли топливный насос.

Два человека делали работу. Один за ними следил. Во время монтажа уплотнителя использовался технический вазелин, который используется для иных работ.

Во время затяжки болтов авиационный техник, предположительно, нарушил руководство по обслуживанию. Эти факторы вероятно спровоцировали нештатный инцидент.

Последствия

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса России («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности»). Троим специалистам сначала выписали штраф на 240 тыс. рублей. Потом их освободили от ответственности из-за истечения срока давности.

Однако специалисты хотят добиться оправдания. Они считают, что в их действиях нет состава преступления, потому что аварийную посадку никто не объявлял и никому не была нужна медицинская помощь.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.