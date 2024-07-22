Атаку беспилотников на нефтебазу в Тупсе сняли на видео
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Появилось видео атаки дронов на территорию нефтебазы в городе Туапсе Краснодарского края, информации о жертвах и пострадавших нет. Как сообщает SHOT, на месте ведут работы экстренные службы.
На видео показано, как дрон летит к цели, слышны звуки стрельбы, а затем он падает на территорию нефтебазы и происходит взрыв.
Возгорание произошло на НПЗ в Туапсе после нападения ВСУ с помощью беспилотников. Атака была рано утром в понедельник. В результате падения обломков БПЛА повреждена инфраструктура объекта.
Пожарные ликвидируют огонь на площади 50 кв. м. Там работают 91 человек и 31 единица техники.
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили над регионами РФ 75 БПЛА.