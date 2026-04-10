Американец сжег склад на 500 млн долларов из-за низкой зарплаты

В американском Онтэрио сотрудник склада устроил пожар, нанеся ущерб в 500 миллионов долларов. Причиной он назвал слишком низкую зарплату, сообщает « Осторожно, новости ».

Пожар начался ночью 7 апреля на предприятии Kimberly-Clark и быстро распространился, обрушив крышу здания. Для его тушения потребовалось около 175 пожарных.

Из-за сильного задымления местным жителям рекомендовали не выходить на улицу. Полностью ликвидировать огонь удалось спустя 6 часов.

На следующий день полицейские задержали 29-летнего Шамеля Абдулкарима. Он работал на складе сторонней компании, арендовавшей помещение. Мужчина сам снял и выложил в соцсети видео, на которых признался в поджоге.

Он пояснил, что работники складов получают низкие зарплаты. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.

