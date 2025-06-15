«Алло, это деканат»: мошенники придумали новую схему обмана российских студентов

сегодня в 17:38

Аферисты звонят студентам и просят срочно закрыть ведомость для регистрации на госэкзаменах. Затем жертвам присылают ссылку для авторизации в личном кабинете, где требуется ввести код из СМС-сообщения.

Такие обращения получили уже десятки московских студентов, их мошенникам не удалось обмануть.

Ранее россиянам посоветовали притворяться неподходящей жертвой в разговоре с мошенниками. В МВД РФ также порекомендовали не отвечать на звонки с незнакомых номеров.