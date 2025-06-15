«Алло, это деканат»: мошенники придумали новую схему обмана российских студентов
Мошенники начали обманывать российских студентов под видом работников деканата
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Украинские мошенники придумали новый способ обмана российских студентов. Молодежь разводят, представляясь сотрудниками деканата, сообщает Mash.
Аферисты звонят студентам и просят срочно закрыть ведомость для регистрации на госэкзаменах. Затем жертвам присылают ссылку для авторизации в личном кабинете, где требуется ввести код из СМС-сообщения.
Такие обращения получили уже десятки московских студентов, их мошенникам не удалось обмануть.
Ранее россиянам посоветовали притворяться неподходящей жертвой в разговоре с мошенниками. В МВД РФ также порекомендовали не отвечать на звонки с незнакомых номеров.