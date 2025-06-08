Россиянам советуют притворяться неподходящей жертвой в разговоре с мошенниками
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Телефонные мошенники могут утратить интерес, если человек в разговоре с ними притворится неподходящей жертвой. Об этом заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, сообщает ТАСС.
Также в киберполиции советуют гражданам пользоваться фантазией и придумывать нестандартные ответы, если диалог со злоумышленниками все же состоялся. Это поставит мошенников в тупик.
В МВД РФ порекомендовали не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Кроме того, правоохранители посоветовали россиянам использовать автоответчик.
В управлении добавили, что если есть основания полагать, что звонок не является важным, то на него лучше не отвечать.
Ранее прокуратура Москвы назвала 5 основных правил для защиты от мошенников. Так, защититься от них поможет перепроверка информации.