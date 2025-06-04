Прокуратура Москвы назвала 5 основных правил для защиты от мошенников

Телефонные мошенники часто пользуются доверчивостью россиян и создают обстоятельства, при которых граждане сами связываются со злоумышленниками по подставным номерам. Прокуратура Москвы в Telegram-канале перечислила пять основных правил безопасности, которые помогут защитить себя от киберпреступников.

Мошенники чаще всего придумывают уловки от лица кредитных организаций или сотрудников правоохранительных органов. Так, 68-летняя москвичка получила СМС от мошенников, в котором говорилось, что ее аккаунт на портале госуслуг якобы взломан. Для того чтобы предотвратить мошеннические действия с ее данными, ей нужно было связаться по определенному номеру, который прислали в том же сообщении. Но номер телефона принадлежал преступникам, и в итоге женщина стала их жертвой.

Первое правило, которое нужно всегда соблюдать, это перепроверка информации.

«Самостоятельно позвоните в организацию, откуда поступил звонок или пришло смс. Никогда не перезванивайте по указанным вам номерам», — говорится в сообщении прокуратуры.

Второе правило — никогда не общаться якобы с сотрудниками банками и правоохранительными органами в мессенджерах. Настоящие сотрудники никогда не связываются с россиянами подобным образом и никогда не спрашивают, есть ли дома какие-либо сбережения и ценные вещи.

Третье — в России на сегодняшний день никакие следственные действия в телефонном формате не проводятся. Если неизвестный просит присоединиться к оперативным мероприятиям дистанционно — это обман.

Четвертое — сотрудники банков и госструктур никогда не просят россиян снимать деньги и переводить якобы на безопасные счета, так делают только мошенники.

Пятое правило — как только становится понятно, что разговор ведут мошенники, рекомендуется завершить диалог.