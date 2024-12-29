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Алиев требует извинений и компенсаций от России после падения самолета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что РФ должна взять на себя ответственность и принести публичные извинения за падение самолета Embraer 190. Об этом сообщает РБК .

«Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину», — сказал Алиев в интервью Musavat.

Он также уверен, что РФ должна наказать виновных в авиакатастрофе, привлечь их к уголовной ответственности. А еще выплатить компенсацию Азербайджану и пострадавшим.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что первое условие было Россией выполнено.

Ранее Алиев заявил, что причиной крушения лайнера в Казахстане стали повреждения «вследствие обстрела с земли».

25 декабря летевший из Баку в Грозный азербайджанский самолет рухнул вблизи аэропорта Актау. На борту находились 67 человек. В результате авиакатастрофы выжили 29 человек.