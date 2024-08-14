Алаудинов: в атаке на Курскую область участвовали свыше 11 тыс военных ВСУ

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале заявил, что во время атаки на Курскую область ВСУ задействовали более 11 тыс. военных.

По его словам, основная часть личного состава и техники противника на курском направлении была уничтожена российской армией. Весь привлеченный ресурс Украины к атаке на Курскую область был «заброшен в топку».

Ранее Алаудинов отметил, что Киев поставил перед ВСУ задачу захватить АЭС в Курчатове к 11 августа. Но украинские силы ее не выполнили.

Он также рассказал, что основные силы ВСУ в Курской области остановлены. Сейчас завершается их блокирование.