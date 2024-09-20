Айтишник из Архангельска скончался в Сочи после огромной дозы мухоморов

Айтишник из Архангельской области скончался во время мухоморного ретрита в Сочи. За необычный тур в городе-курорте россиянин заплатил 105 тыс. рублей, сообщает Mash .

Трагедия произошла в феврале. Юрий решил отдохнуть в сочинском элитном поселке под мухоморами. Именно такое предложение мужчина нашел в интернете. Организатором грибного ретрита является Захар Хижняков, который не имеет медицинского образования.

Хижняков арендует дом в элитном сочинском поселке «Эдельвейс», куда приглашает всех желающих, которых поит напитком из мухоморных шляпок и расслабляет массажем.

Захар намешал Юрию напиток «на глаз», превысив допустимую норму в 5 раз. Выпив коктейль, мужчина посинел и умер от некроза желудка и моментального отёка мозга и легких. Другие участники мухоморного ретрита испражнялись под себя и жаловались на сильную тошноту.

При этом на допросе Хижняков заявил, что мухоморная кома является «обычным явлением». Поднять цены на свои услуги до 150 тыс. рублей Захару не помешали даже судебные разбирательства и подписка о невыезде.

По словам адвоката Алексея Акатышева, представляет интересы погибшего, Хижняков грозит до 6 лет тюремного заключения и выплата компенсаций за моральный ущерб.