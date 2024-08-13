Адвокат Жорин рассказал, что будет с проданной квартирой Ларисы Долиной

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, чем может обернуться история с пятикомнатной квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Он считает, что певица может лишиться и недвижимости, и денег, сообщает издание «Страсти» .

Жорин отметил, что схемы обмана эволюционируют. Часто мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов, говорят, что разыскивают преступников, а затем предлагают перевести деньги на некий «безопасный счет». В случае с Долиной следователям нужно выяснить, действовали ли покупатели в связке с мошенниками.

«Если нет, то покупатели будут признаны добросовестными приобретателями, и квартира останется у них. И, к сожалению, деньги вряд ли получится вернуть. Потому что зачастую их выводят за пределы России», — заявил Жорин.

Ранее Долина подтвердила, что стала жертвой мошенников. Следователи выяснили, что злоумышленники, которым она отправила более 100 млн рублей, находятся на территории Украины.

Оказалось, что новой собственницей недвижимости певицы стала 34-летняя мать-одиночка. По мнению сотрудников правоохранительных органов, женщина также могла стать жертвой мошенников.