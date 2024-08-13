Стало известно, кто купил квартиру Ларисы Долиной через мошенников
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Пятикомнатную квартиру народной артистки России Ларисы Долиной купила 34-летняя мать-одиночка. По мнению следователей, женщина также могла стать жертвой мошенников, сообщает SHOT.
Официальной собственницей «купленной» при помощи мошенников квартиры Долиной в Москве оказалась мать-одиночка. Женщина в разводе, работала в инженерно-консалтинговой компании, ни одного бизнеса на нее не зарегистрировано.
У следователей появилось подозрение, что новая собственница могла сама стать жертвой мошенников, которые обманули Долину. Квартира стоит более 100 млн рублей, поэтому возник вопрос — как могла позволить себе приобрести недвижимость мать-одиночка.
По словам адвоката Александра Добровинского, если будет доказано, что певицу обманули, то суд оставит квартиру за ней, а сделка будет аннулирована. Покупателям придется подавать в суд, но не на Долину, а на продавца, с которым они подписывали договор.
«Но, боюсь, что в этой истории будут одни потерпевшие и убытки», — заключил Добровинский.
Певица записала видеообращение, в котором призналась, что действительно стала жертвой мошенников с Украины. Сейчас квартира арестована, возбуждено уголовное дело, в котором знаменитость признана потерпевшей.