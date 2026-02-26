Админ паблика «пацанских» цитат пыталась подорвать главу оборонного завода

В числе неудавшихся подрывников топ-менеджера АО НПК «КБМ», где изготавливают ОТРК «Искандер» и ПЗРК «Игла», оказалась администратор сообщества «пацанских» цитат. Взрывное устройство планировалось прикрепить под машину замдиректора по производству Геннадия Девятова, сообщает Mash .

23-летняя девушка спрятала взрывное устройство в тайнике у мусорных баков, чтобы сообщники забрали СВУ и заложили по автомобиль Девятова. Предположительно, девушка могла решиться на преступление из-за долгов. Она постоянно брала займы, а в свободное время подрабатывала администратором паблика «пацанских» цитат.

Перед судом предстанут восемь обвиняемых в покушении на террористический акт и иные преступления. Двоим из них — 17 лет, еще одному недавно только исполнилось 18. Также среди обвиняемых жители Нижнего Тагила, подмосковной Коломны, Приморья и Херсонской области.

Несостоявшиеся подрывники получили в мессенджере сообщение от украинских кураторов, которые выдали им указания, профайл и координаты местонахождения СВУ. Бомбу даже успели установить на днище машины, но операцию сорвали силовики. Расследование закончилось, обвиняемые под стражей, а дело направлено в суд.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.