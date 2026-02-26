8 человек готовили теракт против главы оборонного предприятия в Подмосковье

В Подмосковье перед судом предстанут восемь обвиняемых в покушении на террористический акт и иные преступления. Они хотели подорвать главу оборонного предприятия, сообщает пресс-служба регионального главка СКР.

Следствие выяснило, что в декабре 2024 года в Коломне обвиняемые, действуя по заданию украинских спецслужб, за примерно 1 млн рублей изготовили и попытались заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под днище машины руководителя одного из оборонных предприятий.

СВУ должно было сдетонировать, и тогда из-за теракта вместе с водителем авто могли погибнуть прохожие. В момент закладки взрывного устройства двоих злоумышленников задержали с поличным сотрудники УФСБ РФ по Москве и области. Силовикам удалось предотвратить подрыв.

В ходе расследования были допрошены свыше 20 свидетелей, проведены 15 осмотров места происшествия, 15 обысков, 40 осмотров предметов и документов, 28 судебных экспертиз. Объем материалов уголовного дела составил 23 тома.

Завершено расследование уголовного дела в отношении восьми жителей трех регионов, трое из которых несовершеннолетние.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в покушении на террористический акт путем убийства, а еще в незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств и взрывчатых веществ (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ, часть 5 статьи 33, части 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ, пункт «а» части 3 статьи 222.1 УК РФ, часть 2 статьи 223.1 УК РФ).

Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, для реализации замысла организаторы создали разветвленную сеть пособников и исполнителей из жителей Свердловской, Московской областей и Пермского края.

Уголовное дело по данному факту направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

