А так можно было? Фейковая племянница Шойгу развела сотню москвичей на 200 млн рублей

Фейковая племянница секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу обманула жителей Москвы более чем на 200 млн рублей. 27-летняя мошенница из Узбекистана сменила фамилию и предлагала людям вкладываться в семейную биржу, сообщает Mash .

Шерьехон Османова обратилась в соответствующие органы и изменила документы на имя Шерье Шойгу. Под этим именем узбечка выдавала себя за племянницу генерала и утверждала, что ее семья владеет собственной биржей. Она предлагала вложить 1,5 млн рублей и обещала проценты.

По словам адвоката Саида Ярахмедова, на удочку мошенницы попались десятки людей. Общая сумма ущерба превысила 200 млн рублей. Когда обманутые вкладчики обратились за возвратом своих средств, выяснилось, что деньги исчезли. Пострадавшие обращаются в полицию с заявлениями.

