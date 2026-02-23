8-летняя девочка погибла под колесами авто отца, катаясь на тюбинге

В подмосковных Мытищах следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью 8-летней девочки во время катания на тюбинге. Девочка погибла, попав под колеса автомобиля, которым управлял ее отец, сообщает СК Подмосковья .

Предварительно установлено, что 22 февраля 2026 года в деревне Румянцево мужчина катал своих двоих детей на тюбингах, которые были прикреплены к автомобилю. На повороте надувные сани, на которых находилась его дочь, попали под колеса транспортного средства. Полученные в результате этого травмы привели к смерти ребенка в больнице.

На месте происшествия следователем был выполнен осмотр, в настоящее время проводятся допросы, запланировано назначение необходимых экспертных исследований. Ведутся работы по установлению всех причин и условий, способствовавших трагедии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Главное следственное управление акцентирует внимание и настоятельно рекомендует родителям и другим взрослым более ответственно обеспечивать безопасность при зимних катаниях на тюбингах. Крайне важно исключать любые обстоятельства, которые могут повлечь за собой травмы или гибель детей при использовании данного спускового инвентаря или аналогичных средств.

